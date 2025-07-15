Arkadaşlarının polise haber verdiğini, Sahil Güvenlik ekiplerinin olay yerine gelerek su üzerinde arama yaptıklarını ancak bir şey bulamadıklarını kaydeden Şahin, "Gitmeden önce bir arkadaşa söylemişti, 'Gemilere kadar gidebilen var mı?' dedi. Halinde de biraz tuhaflık vardı. Bir ses de vermedi, herhangi bir şey de söylemedi. 'İmdat, beni kurtarın.' diye bir şey duymadık. Biz atlardık, en azından yardımcı olurduk ama gidiş o gidiş, kurtaramadık maalesef" ifadelerini kullandı.