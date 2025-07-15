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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kartal'da denizde kaybolan kişi aranıyor | Son dakika haberleri

        Kartal'da denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

        İstanbul Kartal'da yüzmek için denize girdikten sonra kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 18:34 Güncelleme: 15.07.2025 - 18:34
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        İstanbul'un Kartal ilçesi Kordonboyu Mahallesi'nde sahil kenarında serinlemek için denize giren Y.S. (32) bir süre sonra gözden kayboldu.

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        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler Y.S.'nin bulunması için arama çalışması başlattı.

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        Sahil kenarında ailesiyle yürüyüş yapan Kadir Şenocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir gencin kıyafetlerini çıkarıp serinlemek için denize girdiğini gördüğünü ifade ederek, "Biraz açıldı, biz de kendi aramızda çocuklarla oyun oynuyorduk. Biraz ilerlediğini gördük, parmakları gözüktü en son suyun yüzünde. Sonrasında gözden kayboldu. Arama yapıyorlar, inşallah bulunur" diye konuştu.

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        Görgü tanığı İlhan Şahin ise Y.S'nin yanlarına gelerek kıyafetlerini çıkardığını, denizde biraz açıldıktan sonra geri geldiğini ve sonrasında tekrar açıldığını söyledi. Şahin, "O ara ben dikkatimi telefona vermiştim. Yanımdaki arkadaş 'Biri herhalde boğuluyor.' dedi. 'Kim?' dedim, kafamı denize çevirdim, baktım kimse yok. Son anda elini görmüş, boy veriyor, yüzüyor sanmış arkadaş. Ondan sonrasını daha göremedik" diye konuştu.

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        Arkadaşlarının polise haber verdiğini, Sahil Güvenlik ekiplerinin olay yerine gelerek su üzerinde arama yaptıklarını ancak bir şey bulamadıklarını kaydeden Şahin, "Gitmeden önce bir arkadaşa söylemişti, 'Gemilere kadar gidebilen var mı?' dedi. Halinde de biraz tuhaflık vardı. Bir ses de vermedi, herhangi bir şey de söylemedi. 'İmdat, beni kurtarın.' diye bir şey duymadık. Biz atlardık, en azından yardımcı olurduk ama gidiş o gidiş, kurtaramadık maalesef" ifadelerini kullandı.

        #istanbul haberleri
        #kartal
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