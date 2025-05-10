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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kartal'da otomobil kaldırıma çarptı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Kartal'da otomobil kaldırıma çarptı: 1 ölü

        İstanbul Kartal'da kaldırıma çarpan otomobil, metrelerce sürüklenerek yan yattı. Kaza esnasında araçtan yola savrulan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 07:01 Güncelleme: 10.05.2025 - 07:01
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        Kaldırıma çarpan otomobildeki kadın öldü
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        Kartal ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Caddesi'nde sürücünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kaldırıma çarparak yaklaşık 30 metre sürüklendi.

        Yan yatan otomobilde bulunan kadın, araçtan yola savuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, B.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. B.K'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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