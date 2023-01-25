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Haberler Gündem İstanbul Kartal'da sosyal tesislere bir yenisi daha eklendi
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İstanbul Kartal'da sosyal tesislere bir yenisi daha eklendi

İstanbul'un Kartal Belediyesi, ilçedeki sosyal tesislere bir yenisini daha ekledi. Belediye son olarak Cumhuriyet Mahallesindeki Mustafa Necati Etüt Merkezi'nin binasında "Venüs Gezegen Kafe" adlı tesisi hizmete açtı

Kartal'da sosyal tesislere bir yenisi daha eklendi
İHA

İstanbul'un Kartal ilçesinde belediye, sosyal tesislere bir yenisi daha ekledi.

"Venüs Gezegen Kafe", Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Mustafa Necati Etüt Merkezi'nin binasında hizmet veriyor. Kartal Belediyesi'ne bağlı Mustafa Necati Etüt Merkezi'nde ücretsiz olarak öğrenim gören öğrenciler, hizmete açılan yeni tesisten, özellikle etüt aralarında sıklıkla faydalanıyor. Yeni tesis, sadece öğrencilerin değil, bölgede yaşayan vatandaşların da yeni uğrak merkezlerinden biri oldu.

130 metrekarelik alanda, kafe ve etüt alanı olmak üzere iki kullanım bölgesine sahip tesiste, özellikle ders çalışmak isteyen öğrencilere hitap ediyor. Başkan Gökhan Yüksel, 2019 yılından bu yana Kartal'da sosyal tesisler noktasında atılan adımlara dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Göreve gelmeden önce, Kartallı komşularımıza söz verdiğimiz alanlardan biri de yeni sosyal tesislerin hizmete açılmasıydı. Cumhuriyet Mahallesi'nde hizmete açtığımız, Venüs Gezegen Kafe ile Kartal'daki sosyal tesis sayımızı 5'e çıkardık. Kartal'ın farklı noktalarında hizmete açtığımız bu sosyal tesislerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Tüm Kartallı komşularımızı sosyal tesislerimizden faydalanmaya davet ediyoruz" dedi.

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