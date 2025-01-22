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        Haberler Gündem Güncel Kartal'da toprak kayması: Otomobil inşaat alanına düştü | Son dakika haberleri

        Kartal'da toprak kayması: Otomobil inşaat alanına düştü

        İstanbul'un Kartal ilçesinde 8 katlı bir binanın yan tarafında açılan temel inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucu bir otomobil inşaat alanına düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 05:13 Güncelleme: 22.01.2025 - 05:13
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        Kartal'da toprak kayması: Otomobil inşaat alanına düştü
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        İstanbul Kartal'da park halindeki bir otomobil, toprak kayması sonucu inşaat alanına düştü.

        Hürriyet Mahallesi Lider Sokağı'nda 8 katlı bir binanın yan tarafında açılan temel inşaatında, toprak kayması meydana geldi.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        AA'nın haberine göre, apartman sakinleri toprak kayması esnasında gelen sesler üzerine binadan çıkarken park halindeki bir otomobil, inşaat alanına düştü. İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları incelemelerde binanın otopark alanındaki toprağın inşaat alanına doğru kaydığını, bu esnada bir otomobilin buraya düştüğünü, bir otomobilin daha düşme riski olduğunu tespit etti. Çevresinde güvenlik önlemi alınan inşaat alanının etrafına emniyet şeridi çekildi.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul
        #haberler
        #kartal
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