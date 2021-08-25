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Kartal'da vahşet! Anne ve kız kardeşini öldürdü, polisi kandıramayınca cinayetleri itiraf etti

İstanbul Kartal'da anne ve kızı evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Gözaltına alınan güvenlik görevlisi Ahmet Özcan annesi ile kız kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. Annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp evden ayrılan güvenlik görevlisinin iki gün sonra tekrar olay yerine gelip, suç aleti bıçağı öldürdüğü kız kardeşinin eline tutuşturarak, cinayeti onun üzerine atmaya çalıştığı ortaya çıktı

Kartal'da vahşet! Anne ve kız kardeşini öldürdü, polisi kandıramayınca cinayetleri itiraf etti
Kartal'da kan donduran cinayet: Anne ve kız kardeşini öldürdü
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AA

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Keskin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Özel güvenlik görevlisi olan Ahmet Özcan, iddiaya göre iki gün önce anne Azime Özcan ve kız kardeşi Yasemin Özcan'ı bıçaklayarak öldürdü.

SUÇU, ÖLDÜRDÜĞÜ KIZ KARDEŞİNE ATMAK İSTEDİ

Bina sakinleri ise daireden gelen kötü kokuları fark etti. Daha sonra evden ayrılan Ahmet Özcan iki gün sonra olay yerine geri döndü. Özcan, cinayette kullandığı bıçağı ölen kız kardeşinin eline tutuşturarak, polisi arayıp kız kardeşinin önce annesini öldürdüğünün sonra intihar ettiğini söyledi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tutarsız konuşmalarından şüphelendiği Özcan'ı ifadesi alınmak üzere Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne götürdü. DHA'nın haberine göre; yapılan sorgusunda Özcan, cinayeti itiraf etti.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından anne ve kızının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekipler Ahmet Özcan'ın otomobilinde uzun süre arama yaptı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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