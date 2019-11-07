UEFA Avrupa Ligi K Grubu dördüncü hafta maçında Portekiz'in Braga takımına konuk olan Beşiktaş'ın ilk 11'ide belli oldu. Portekiz'e eksik bir kadroyla gelen siyah-beyazlılarda Kartal Kayra Yılmaz ise kendisine ilk 11'de yer buldu.

Bundan 7 yıl önce sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak Oğuzhan Özyakup'la birlikte oynamak istediğini dile getiren genç futbolcunun bu hayali, Braga deplasmanında gerçekleşiyor! Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan'la birlikte Beşiktaş orta sahasının göbeğinde birlikte görev yapıyor.

İSTANBUL'DAKİ MAÇTA İLK KEZ OYNAMIŞTI

Beşiktaş altyapısından yetişen Kartal Kayra Yılmaz, ilk profesyonel maçına Beşiktaş'ın Braga ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmada çıkmıştı. Oyuna 62. dakikada Oğuzhan'ın yerine dahil olan Kartal Kayra, performansıyla da siyah-beyazlı tribünlerin desteğini almıştı. Genç futbolcu, top ayağına geldiğinde alkışlanarak taraftarından destek görmüştü.

2012 YILINDA YAZMIŞTI!

2012 yılında Oğuzhan Özyakup'un "Orta saha üçlüsünün her pozisyonunda oynuyorum ama ben daha çok forvet arkasında oynamayı seviyorum" açıklamasına Twitter hesabından yanıt veren Kartal, "Takımda en iyilerden birisin. Bir yere gitme bu takımdan. Seninle oynamak istiyorum, ben de 5 sene sonra geleceğim inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı tarihlerde bir paylaşım daha yapan Kartal, "Oğuzhan abi seni çok seviyorum. Ben de Beşiktaş altyapısında oynuyorum" derken genç futbolcunun hayali 7 yıl sonra tam anlamıyla bu gece gerçek oldu.