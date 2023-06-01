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Haberler Gündem Kartepe'de bisikletlilere özel istasyonlar
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Kartepe'de bisikletliler için özel istasyonlar kuruldu

Kocaeli'nin Kartepe Belediyesi, bisikletliler için ilçenin 10 noktasına bisiklet bakım istasyonu kurdu. Başkan Mustafa Kocaman, "Kışlıklarımızı kaldıralım bisikletlerimizi dışarı çıkaralım. Hem zinde kalalım hem de doğamızı koruyalım" dedi

Kartepe'de bisikletlilere özel istasyonlar
İHA

Kocaeli'nin Kartepe Belediyesi, ilçede belirlenen 10 noktaya bisiklet bakım istasyonu kurdu. İstasyonlar, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde hizmet vermeye başlayacak.

Montajı tamamlanan bisiklet bakım istasyonları temel bisiklet onarımlarını ve bakımlarını gerçekleştirmek için gerekli tüm araçları içeriyor. Tüm fren ve vites ayarlarının değişimin yanı sıra 18 işlevli anahtar tamir ve bakım setiyle ve hava pompasıyla gerekli tüm tamirat ve bakımları yapılabiliyor.

Bisiklet askı kollarından bisiklet ayarlama yapılmasına imkan sağlıyor. Göstergeli özel hava pompası ile bisikletlere uygun iki çeşit ucuyla tüm bisikletlerin lastiklerini şişirebiliyor.

Bisiklet bakım istasyonlarını inceleyen Başkan Mustafa Kocaman, "Yaza sayılı günler kaldı. Kışlıklarımızı kaldıralım bisikletlerimizi dışarı çıkaralım. Hem zinde kalalım hem de doğamızı koruyalım. Yola çıkmadan önce yeni kurduğumuz bisiklet bakım istasyon noktalarımıza mutlaka uğrayarak kontrollerimizi yapalım" dedi.

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