Kasabian İstanbul'a geliyor

Müzik sahnesine güçlü isimleri getiren ve şehre pozitif titreşimler taşımayı amaçlayan Pozitif Vibrations, 2026 yazına damga vuracak özel bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Kasabian ve Two Door Cinema Club, uzun bir aranın ardından yeniden Türkiye’de aynı gecede sahne alarak Bonus Parkorman’da unutulmaz bir enerji yaratmaya hazırlanıyor.

Pozitif Müzik organizasyonuyla gerçekleşecek bu özel gecede, Brit rock’ın en güçlü canlı performans geleneğini sürdüren Kasabian ile günümüzün en güçlü canlı performans gruplarından biri olan ve etkileyici sahne şovlarıyla tüm dünyada büyük kitlelere ulaşan Two Door Cinema Club sahnede olacak. Indie ve alternatif rock tutkunları için yılın en önemli konser deneyimlerinden biri olmaya aday bu buluşma, 13 Haziran’da İstanbul’un en özel açık hava mekânlarından Bonus Parkorman’da gerçekleşecek. Etkinliğin biletleri 8 Aralık Pazartesi günü 11.00'de Biletix, Passo ve Bubilet'te satışa çıkacak.

Kasabian

Kasabian Hakkında:

Kasabian, 1997 yılında Leicester’da Sergio Pizzorno’nun odasında kurulan İngiliz bir rock grubudur. Kasabian; vokalde Serge Pizzorno, bas gitarda Chris Edwards, davulda Ian Matthews ve gitarda Tim Carter’dan oluşmaktadır.

Grup, art arda yedi kez Birleşik Krallık albüm listelerinde 1 numaraya ulaşarak büyük bir başarıya imza atmış; dünya genelinde 10 milyonun üzerinde albüm satmış ve yalnızca Spotify’da 1,5 milyardan fazla dinlenmeye ulaşmıştır. BRIT, NME, Mojo ve Q Awards gibi birçok ödülün sahibi olan Kasabian; Mercury Prize ve MTV VMA gibi prestijli organizasyonlarda da aday gösterilmiştir. Glastonbury, Reading & Leeds, Isle of Wight, Victorious ve dünyanın dört bir yanındaki birçok büyük festivalde headliner olarak sahne almışlardır. Kasabian’ın 2024’te Glastonbury’de gerçekleştirdiği sürpriz konser, öylesine büyük bir heyecan yarattı ki, kalabalığın güvenliği için çadır saatler öncesinden kapatılmak zorunda kaldı. REKLAM 2024 yazında grubun sekizinci stüdyo albümü ve yedinci 1 numarası olan Happenings büyük beğeniyle yayımlandı. En güncel teklileri Hippie Sunshine Eylül 2025’te dinleyiciyle buluştu. Dokuzuncu albümleri ACT III ise 2026 baharında yayımlanacak. Two Door Cinema Club Two Door Cinema Club Hakkında:

Bangor ve Donaghadee kökenli Northern Ireland grubu Two Door Cinema Club, gitar odaklı post-punk melodilerini dans ritimleri ve elektronik dokunuşlarla harmanlayan “What You Know”, “Something Good Can Work” ve “Undercover Martyn” gibi şarkıların yer aldığı çıkış albümleri Tourist History ile ilk kez dikkatleri üzerine çekti. 2010 yılında yayımlanan albüm, İrlanda listelerinde 1 numaraya yükseldi. Two Door Cinema Club; vokalist/gitarist/programcı Alex Trimble, gitarist/vokalist Sam Halliday ve bas gitarist/vokalist Kevin Baird’den oluşuyor. 2009 Ocak’ında kendi imkânlarıyla yayımladıkları ilk EP’leri Four Words to Stand On olumlu eleştiriler aldı ve özellikle EP’nin öne çıkan şarkısı “Something Good Can Work” ile blog dünyasında ciddi bir ivme kazandılar. Tourist History’nin ardından grup müzikal olarak evrilmeyi sürdürdü; 2012 tarihli ikinci albüm Beacon ile Birleşik Krallık listelerinde 2 numaraya yerleşti. Takip eden albümler Gameshow, False Alarm ve Keep on Smiling ise UK Top 10’a girerek grubun global arenada yerini sağlamlaştırdı ve Two Door Cinema Club’ı uluslararası büyük festival sahnelerinin değişmez isimlerinden biri hâline getirdi.