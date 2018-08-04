Kashima - Shimizu maçı heyecanı

Kashima ve Shimizu, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 12:30. Kashima 26 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Shimizu 27 puanda ve 8. sırada. Kashima, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Shimizu, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 450 kodlu maçı oynayanlar; Kashima galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Shimizu galibiyet oranı 4.00. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Kashima son haftadaki Iwata müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Shimizu ise Kobe maçında 1-3 kazandı.

Kashima, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 9 gol yedi.

Shimizu, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shimizu 14 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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