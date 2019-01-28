Bugün Türkiye'nin daveti üzerine bir haftalık temaslarına başlayacak olan BM'nin yargısız, acil ve keyfi nitelikteki infazlar konusunda yetkili özel raportörü olan Callamard, Suudi yetkililerden henüz bir cevap alamadığını söyledi.

Callamard ayrıca Perşembe günü yaptığı açıklamada İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira'nın da eşlik edeceği aktarılmıştı.

Callamard Cumartesi günü Reuters'e e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki Suudi Konsolosluğuna erişim ve Türkiye'deki Suudi Arabistan büyükelçisiyle görüşme talebinde bulundum. Suudi Arabistan Krallığı'na da benzer ziyaret yapmak için izin istedim" dedi. Cenevre'deki Suudi Arabistan misyonu ve Riyad'daki devlet medya ofisi, Reuters'in uluslararası soruşturmaya dair sorularına cevap vermedi.

BM Özel Raportörü, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini BM İnsan Hakları Konseyinin hazirandaki oturumunda rapor olarak sunacak.

KAŞIKÇI'NIN CESEDİ HALA BULUNAMADI

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesinin üzerinden 3 aydan uzun bir zaman geçti.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.