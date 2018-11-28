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Kaşıkçı derneğinden G20 üyelerine Veliaht Prens bin Selman uyarısı

Dünya Çapında Cemal Kaşıkçı Dostları Derneği, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Arjantin'deki G20 Zirvesine katılacak olmasını eleştirdi

28.11.2018 - 00:58 | Güncelleme: AA

Dünya Çapında Cemal Kaşıkçı Dostları Derneği, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Arjantin'deki G20 Zirvesine katılacak olmasını eleştirerek, G20'nin diğer üyelerine bin Selman'ın katılımını reddetme çağrısı yaptı.

AA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın onuruna kurulan dernek, Suudi Veliaht Prensin G20 zirvesine katılımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bin Selman'ın zirveye katılımını, "Diğer G20 üyelerinin yanı sıra G20'nin özgürlük ve insan haklarını destekleyen ilkelerine ve yaşam hakkına saplanan bir hançer" olarak nitelendiren dernek, Suudi Arabistan'ın zirveye katılmasını değil, gazeteci Kaşıkçı cinayetinin emrini vermekle suçlanan Veliaht Prens bin Selman tarafından temsil edilmesine karşı çıktıklarını vurguladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu sanığın zirveye katılmasına izin vermek, karşılamak veya görüşmek, özgür dünya değerlerinin önde gelen koruyucuları, sizler için olumsuz bir mesaj olacaktır. Bu bağlamda, bin Selman'ı karşılayan ve görüşen ülke liderlerinin, kendi insanının yanı sıra insan hak ve özgürlüklerini de öldürenler arasında yer aldıklarına eminiz."

Diğer üyelerin, bu sebeple bin Salman'ın zirveye katılmasını reddetmelerini isteyen dernek, "Suudi Arabistan veya başka ülkelerde yeni bir Kaşıkçı durumuyla karşılaşmamak adına (bin Selman'ın) adalete teslim edilmesi için yardım etmenizi rica ediyoruz." ifadesine yer verdi.

 

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