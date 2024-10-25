Okullarda ilk ara tatil için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, her yıl 15 gün tatilin yanı sıra iki kez de ara tatil yapıyor. Bu yılki kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağı öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda araştırılan ‘’Kasım ara tatili ne zaman?’’ sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimi ile yanıt buldu. Peki, Okullarda 9 günlük tatil ne zaman başlayacak?