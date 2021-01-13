Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100),2020 yılı Kasım ayında yıllık %38,9 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Kasım ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %46,2, inşaat ciro endeksi %16,6, ticaret ciro endeksi %44,6, hizmet ciro endeksi %16,0 arttı.
TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 5.4 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100),2020 yılı Kasım ayında aylık %5,4 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Kasım ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %5,5, ticaret ciro endeksi %7,0, hizmet ciro endeksi %3,0 artarken, inşaat ciro endeksi %2,5 azaldı.
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