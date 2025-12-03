Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2025 SON DAKİKA: TÜİK açıkladı! TÜFE-ÜFE Kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? İşte Kasım ayı enflasyon verileri

        Kasım ayı enflasyon rakamları 2025 açıklandı! TÜİK TÜFE-ÜFE Kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

        Kasım ayı enflasyon rakamları 2025 için bekleyiş sona erdi. Milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilen Kasım ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Yılın ikinci yarısının beşinci enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 2025 Aralık ayı kira artış oranı belli oldu. Ayrıca ocak ayında yapılacak memur ve emekli zammını büyük oranda netleştirecek olan 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Peki, 2025 TÜİK Kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Kasım ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, 2025 Kasım ayı enflasyon verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 10:24 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2025 Kasım ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından son dakika açıklandı. Kasım ayı enflasyon verileri ile ev ve iş yeri sahipleri ile kiracıların merakla beklediği 2025 Aralık ayı kira artış oranı belli oldu. Yılın ikinci yarısının beşinci enflasyon verisi, milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammını da büyük oranda netleştirdi. Memur ve emekli zammı için 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Peki, TÜİK verileri ile 2025 Kasım ayı enflasyon oranı ne oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Kasım ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, detaylar…

        2

        2025 KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

        2025 Kasım ayı enflasyon rakamları, 3 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

        Buna göre enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 0,87, yıllık bazda yüzde 31,07 oldu.

        3

        Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %31,07 arttı, aylık %0,87 arttı

        TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.

        Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,23 arttı, aylık %0,84 arttı

        Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %26,72 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,23 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,37 artış gösterdi.

        4

        AA FİNANS KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NASILDI?

        AA Finans'ın kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete katılan ekonomistlerin kasımda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyordu.

        Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer almıştı.

        5

        5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

        Yılın ikinci yarısındaki 5 aya ilişkin tüketici fiyat endeksine ait veriler belli oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık zam farkı da netleşti.

        5 aylık verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak. Memur ve emeklilerinin ise yüzde 17,55 zamları netleşti.

        Bu sayılara aralık ayı verileri de eklenecek. Böylece yeni yılın ilk 6 ayında uygulanacak zam oranları netlik kazanacak.

        6

        11 AYIN ENFLASYON RAKAMLARI

        2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

        Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
        Ocak 27,58 4,29 5,03
        Şubat 28,67 2,97 2,27
        Mart 30,62 2,87 2,46
        Nisan 31,16 3,24 3
        Mayıs 31,17 2,10 1,53
        Haziran 30,41 1,53 1,37
        Temmuz 30,32 2,34 2,06
        Ağustos 29,70 1,79 2,04
        Eylül 30,09 2,47 3,23
        Ekim 31,93 2,69 2,55
        Kasım 31,89 1,31 0,87
        7
        Aralık kira artış oranı belli oldu
        Aralık kira artış oranı belli oldu
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        Trump'tan "Elon ile arkadaş mısınız?" sorusuna yanıt
        Trump'tan "Elon ile arkadaş mısınız?" sorusuna yanıt
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın