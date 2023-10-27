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        Haberler Gündem Kasım celbi askerlik yeri sorgulama ekranı: Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

        Milli Savunma Bakanlığı, Kasım ayı askerlik sevk ve celp tarihlerini açıkladı. Bilindiği gibi Kasım celbi askerlik yerleri, e-Devlet sitesi üzerinden sorgulanabilmektedir. Peki, "Kasım celbi askerlik yerleri, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 Kasım celbi askerlik yeri sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 00:32 Güncelleme: 27.10.2023 - 00:32
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        Askerlik yerleri sorgulama ekranı, Kasım ayında askere gidecek olan yükümlüler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre Kasım celbi askerlik yerleri e-Devlet üzerinden erişime sunulacak. Peki, "Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        KASIM AYI ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yapılan açıklamada, "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır." denildi.

        ASKERLİK DURUM BELGESİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        Yükümlü Sevk Tarihleri - Yedek Subay/Astsubay Adayları ile

        Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

        Yükümlü Sevk TarihleriKasım sınıflandırma dönemi duyurusunda şu ifadelere yer verildi:


        Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

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        Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

        Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

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        Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

        Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

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        Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

        7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

        Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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