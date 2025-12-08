Habertürk
        Kasımda en çok mevduat faizi kazandırdı

        Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, kasımda en yüksek aylık reel getiri yüzde 2,18 ile mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 10:50 Güncelleme: 08.12.2025 - 10:50
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

        Buna göre, kasımda aylık en yüksek reel getiri, Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,18 ile mevduat faizinde (brüt) görüldü.

        Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,89, BIST 100 endeksi yüzde 0,50 ve dolar yüzde 0,26 yatırımcısına reel getiri sağlarken, külçe altın yüzde 0,41 ve avro yüzde 0,45 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

        TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 1,86, BIST 100 endeksi yüzde 0,47 ve dolar yüzde 0,23 oranında yatırımcısına kazandırırken, külçe altın yüzde 0,44 ve avro yüzde 0,48 kayba yol açtı.

        Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,52, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,53 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

        Aynı dönemde BIST 100, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,33 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

        6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,3, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,74 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. Aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,88, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,32 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

        YILLIKTA ALTIN ZİRVEDE

        Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 47,77, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43,44 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak belirlendi.

        Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 10,91, DİBS yüzde 5,79, avro yüzde 4,9 oranında yatırımcısına reel getiri kazandırırken, dolar yüzde 3,53 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,02 kaybettirdi.

        TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 7,66, DİBS yüzde 2,69 ve avro yüzde 1,82 yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 6,36 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,71 oranlarında yatırımcısında kayba yol açtı.

