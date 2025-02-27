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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Kasımpaşa: 0 - Göztepe: 5 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Kasımpaşa: 0 - Göztepe: 5 | MAÇ SONUCU

        Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son maçında bir başka Süper Lig temsilcisi Göztepe ile karşılaştı. Kupaya U19 takımıyla katılarak büyük takdir kazanan lacivert-beyazlılar, mücadeleden 5-0 mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 15:06 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:01
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        Göztepe kupada çeyrek finalde!
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        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son maçında Kasımpaşa ile Göztepe kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İzmir temsilcisi 5-0 kazandı.

        Göztepe'nin gollerini 12. dakikada Juan Santos, 38 ile 46'da Kuryu Matsuki, 50. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 74'te ise Nazım Sangare kaydetti.

        Bu sonucun ardından Göztepe, 3'te 3 yaptı ve grubu 9 puanla 2. sırada tamamladı. Puanla tanışamayan Kasımpaşa U19 takımı ise 0 puanla turnuvaya veda etti.

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        KASIMPAŞA'NIN GENÇLERİ ALKIŞ TOPLADI

        Kupaya U19 takımıyla katılan Kasımpaşa Kulübü, futbol kamuoyunun büyük takdirini kazandı.

        Lacivert-beyazlı genç futbolcular, kendilerine oranla oldukça tecrübeli isimlere karşı üç maçta da harika bir mücadele örneği ortaya koydu.

        Eleme turunda Gençlerbirliği'ni U19 takımı oyuncularıyla 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdıran Kasımpaşa; grup aşamasında ise güçlü rakibi Fenerbahçe'ye 3-0, İstanbulspor'a da 2-0 mağlup olmuştu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        12. dakikada Nazım Sangare, ceza sahası içi sağ çaprazından pasını içeri çıkardı. Penaltı noktası yakınında topla buluşan Juan, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

        38. dakikada Victor Hugo, ceza sahası içi sol çaprazından son çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Ön direkte Juan’ın ıskaladığı topa kale önünde Matsuki vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

        46. dakikada Kubilay Kanatsızkuş’un sol taraftan ceza sahasına ortasında Matsuki, penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-3

        50. dakikada Nazım Sangare’nin sağ taraftan içeri çevirdiği topta Kubilay Kanatsızkuş, ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-4

        74. dakikada Doğan Erdoğan’ın orta sahadan uzun pasında Nazım Sangare sağ tarafta topu kontrol etti. Rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren Nazım, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-5

        Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Nurettin Dinçer Demir, Haydar Avcı

        Kasımpaşa: Ege Albayrak, Serhat Akçay (Emirhan Yiğit dk. 56), Yunus Atakaya, Taylan Utku Aydın (Furkan Ulupınar dk. 46), Adnan Aktaş, Yaman Suakar, Muhammed Ayeş (Berkay Muratoğlu dk. 46) Atakan Müjde (Beraat Doğan Yıldız dk. 75), Yusuf İnci (Dağhan Erdoğan dk. 46), Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş

        Yedekler: Şant Kazancı, Burak Turalı, Ömer Efe Ecin, Ege Ketahte, Berk Yıldızlı

        Teknik Direktör: Taner Yapağıcı

        Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton (Nielsen dk. 60), Koray Günter (Bokele dk. 46), Nazım Sangare, Ahmed Ildız, Doğan Erdoğan, Djalma (Miroshi dk. 46), Victor Hugo, Matsuki (Tijanic dk. 60), Juan (Kubilay Kanatsızkuş dk. 46)

        Yedekler: Arda Ercan, Emircan Seçgin, Dennis, Ogün Bayrak

        Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

        Goller: Juan (dk. 12), Matsuki (dk. 38 ve 47), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 50), Nazım Sangare (dk. 74) (Göztepe)

        Sarı kart: Sarp Yavrucu (Kasımpaşa)

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