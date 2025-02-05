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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa Atakan Müjde'yi transfer etti! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa Atakan Müjde'yi transfer etti!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Müjde'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 20:24 Güncelleme: 05.02.2025 - 20:24
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        Kasımpaşa'dan orta sahaya takviye!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 1. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'dan Atakan Müjde'yi renklerine bağladığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Atakan Müjde, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreniyle kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Hoş geldin Atakan! Başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        21 yaşındaki oyuncu bu sezon 18 maça çıkarken 1.475 dakika sahada kaldı.

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