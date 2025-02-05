Kasımpaşa Atakan Müjde'yi transfer etti!
Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Müjde'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 1. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'dan Atakan Müjde'yi renklerine bağladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Atakan Müjde, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreniyle kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Hoş geldin Atakan! Başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
21 yaşındaki oyuncu bu sezon 18 maça çıkarken 1.475 dakika sahada kaldı.