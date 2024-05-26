Kasımpaşa - Beşiktaş | CANLI YAYIN Kasımpaşa - Beşiktaş maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Kasımpaşa ile Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında karşı karşıya geliyor. İyi bir sezon geçiren Kasımpaşa, Beşiktaş'ı mağlup ederse sezonu beşinci sırada tamamlayacak. Beşiktaş ise bu maçın sonucundan bağımsız olarak Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi

Habertürk / AA Giriş: 26.05.2024 - 17:52 Güncelleme: 26.05.2024 - 18:12 facebook

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