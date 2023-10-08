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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kasımpaşa FB maçı bilet fiyatları... - Fenerbahçe Haberleri

        Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kasımpaşa FB maçı bilet fiyatları...

        Süper Lig'de 8. haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Milli araya moralli girmek isteyen iki takımın karşılaşmasına sahne olacak zorlu maçta her iki takım da galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. İşte, büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel ilk 11'lere dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 17:43 Güncelleme: 08.10.2023 - 17:43
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        Kasımpaşa Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Bu sezon resmi maçlarda üst üste 15. maç kazanarak istim üstünde olan Fenerbahçe, ligin köklü ekiplerinden Kasımpaşa'ya konuk oluyor. İşte, Kasımpaşa Fenerbahçe karşılaşması hakkında detaylar...

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        KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

        Kasımpaşa Fenerbahçe maçı 8 Ekim Pazar günü oynanacak.

        Zorlu mücadelenin başlama saati 19:00 olarak açıklandı.

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        KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        MARATON KAPALI B-C : ₺430,00

        MARATON KAPALI A-D : ₺420,00

        MARATON AÇIK C : ₺370,00

        MARATON AÇIK B-D : ₺370,00

        MARATON AÇIK A-E : ₺360,00

        KAPALI KALE ARKASI E-F : ₺400,00

        MİSAFİR : ₺450,00

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        FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

        Livakovic, Osayi, Serdar Aziz, Becao, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Dusan Tadic, İrfan Can, Szymanski, Edin Dzeko.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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