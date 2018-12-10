Mustafa Denizli yönetiminde başarılı sonuçlar alan ve Avrupa'yı hedefleyen lig ikincisi Kasımpaşa, istifa eden Ertuğrul Sağlam'ın yerine göreve Hikmet Karaman'ı getiren Kayserispor'u konuk ediyor. Ligde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 26 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 8'ini kaybeden Kayserispor ise 12 puanla 17. sırada bulunuyor.

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KASIMPAŞA: 0 - KAYSERİSPOR: 0 (21' (p) Chery)

İlk yarı oynanıyor...

SAAT: 20:00

HAKEM: Serkan Çınar

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

YAYIN: BeIN SPORTS 2

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Tarkan, Sadiku, Pavelka, Eduok, Trezeguet, Diagne

YEDEKLER: Eray, Murat Can, Josue Sa, Hakan, Onur, Çağtay, Özgür, Hasan, Fode Koita, Ethem

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

KAYSERİSPOR: Lung, Levent, Kana Biyik, Sapunaru, Atilla, Mensah, Şamil, Bilal, Cherry, Deniz, Umut Bulut

YEDEKLER: Muammer, Vedat, Kucher, Hüseyin Acar, Mert, Asamoah Gyan, Kravets, Varela, Kazım

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

3 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Fenerbahçe mücadelesinden önce ligde çıktığı son 2 karşılaşmadan galip ayrılan Kasımpaşa, Fenerbahçe deplasmanında aldığı beraberlikle puanını 26'ya çıkardı ve ikinci sıradaki yerini korudu. Mustafa Denizli'nin göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen ve son mağlubiyetini 11. haftada Antalyaspor karşısında yaşayan Kasımpaşa, yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

LİGDEKİ 17. RANDEVU

Kasımpaşa ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi. Kayserispor bu mücadelelerin 7'sini kazanırken 6 maç beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise üç kez galip geldi.

Kasımpaşa, Süper Lig'de evinde 16 maçtır rakiplerine gol atıyor. Opta'nın bilgisine göre Kasımpaşa'nın Süper Lig tarihinde iç sahada elde ettiği en uzun gol atma serisi.

GOL ORTALAMASI 2,4!

Kasımpaşa, attığı 31 golle ligin en golcü takımı. Geride kalan 14 haftada rakip fileleri 31 kez havalandıran İstanbul temsilcisi, ayrıca ligdeki son yedi lig maçında sadece bir kez yenildi. Bu karşılaşmaların 4'ünden galibiyetle ayrılan Paşa, iki kez de rakibiyle yenişemedi. Kasımpaşa bu maçlarda rakip filelere ortalama 2,4 gol gönderdi.

KAYSERİSPOR'UN SON 10 MAÇTA TEK GALİBİYETİ VAR

Hikmet Karaman'la ilk maçına çıkacak olan Kayserispor Süper Lig'deki son 10 maçında sadece bir galibiyet alabildi. Sivasspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, 1 kez beraberlikle ayrılırken 8 kez mağlup oldu. Kayserispor ayrıca son dört maçında da sahadan yenik ayrıldı.

DIAGNE DURDURULAMIYOR

Kasımpaşa'nın Senegalli yıldızı Mbaye Diagne, Fenerbahçe'ye karşı 2 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon ligde attığı gollerle adından sıkça söz ettiren 27 yaşındaki oyuncu, geçen haftayı da boş geçmedi. Diagne, Fenerbahçe'ye karşı 22. ve 54. dakikalarda attığı gollerle ligde 3'ü üst üste olmak üzere son 6 maçın 5'inde skor tabelasını değiştirdi. Senegalli futbolcu, ligdeki gol sayısını 16'ya çıkararak etkili performansını sürdürdü.

Diagne geçen günlerde yaptığı açıklamada "Altın Ayakkabı" ödülünü kazanabileceğine inandığını söyledi. Sezon sonunda Avrupa liglerinde en çok gol atan futbolcuya verilen "Altın Ayakkabı" ödülünü kazanabileceğine inandığını belirten Senegalli yıldız "Her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Oynayacağımız çok maç var. Bunu konuşmak için oldukça erken. Ancak bu performansımı devam ettirirsem ve aynı şekilde çalışmayı sürdürürsem her şeyin kendi açımdan mümkün olduğuna inanıyorum. Bu ödülü de kazanabileceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

HİKMET KARAMAN'IN İLK MAÇI

Sezona Ertuğrul Sağlam'la başlayan Kayserispor, 4 maç üst üste kaybettikten sonra yollarını karşılıklı olarak ayırma kararı almıştı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak ligin 14. haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-0 yenilmişti. Sarı-kırmızılılar geçen hafta çarşamba günü Hikmet Karaman'la anlaştı. Daha önce 2004- 2005 sezonunda Kayserispor'u çalıştıran Karaman, en son Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da görev yapmıştı.

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