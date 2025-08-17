Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa'nın konuğu Trabzonspor! - Trabzonspor Haberleri

        Kasımpaşa'nın konuğu Trabzonspor!

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 11:04 Güncelleme: 17.08.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasımpaşa'nın konuğu Trabzonspor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Bilal Gölen üstlenecek.

        Ligin ilk haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Şota Arveladze yönetimindeki lacivert-beyazlılar, sezonun ilk puan ya da puanlarını almak için sahaya çıkacak.

        Trabzonspor ise ligdeki ilk maçında ağırladığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor!
        Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor!
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        17 Ağustos'un sembol ismi Emine Cebeci felaketi anlattı: Yerin altından tren geçiyor gibiydi!
        17 Ağustos'un sembol ismi Emine Cebeci felaketi anlattı: Yerin altından tren geçiyor gibiydi!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        'Trump Rusya-Ukrayna-ABD zirvesi düzenlemek istiyor' iddiası
        'Trump Rusya-Ukrayna-ABD zirvesi düzenlemek istiyor' iddiası
        Yağış çok az, rüzgar şiddetli!
        Yağış çok az, rüzgar şiddetli!
        Göztepe - Fenerbahçe maçı YAZAR YORUMLARI
        Göztepe - Fenerbahçe maçı YAZAR YORUMLARI
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        Beşiktaş sezonu açıyor! İşte Solskjaer'in 11'i...
        Beşiktaş sezonu açıyor! İşte Solskjaer'in 11'i...
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        Penaltı kaçtı, Fenerbahçe yıkıldı!
        Penaltı kaçtı, Fenerbahçe yıkıldı!
        Jose Mourinho: Adil bir sonuç oldu
        Jose Mourinho: Adil bir sonuç oldu
        Fenerbahçe'den tatsız başlangıç!
        Fenerbahçe'den tatsız başlangıç!
        16 yaşındaki kız evinde bıçaklanmış halde bulundu
        16 yaşındaki kız evinde bıçaklanmış halde bulundu
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı