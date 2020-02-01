Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Kasımpaşa, ligde çıktığı son 9 maçta 8 mağlubiyet ve 1 galibiyet yaşadı. Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada puan elde edemeyen lacivert-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü karşısında kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.
Ara transfer döneminde kadrosunda önemli değişikliğe giden Kasımpaşa'da 6 futbolcu MKE Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Loret Sadiku, David Pavelka, Fodé Koita, Yusuf Erdoğan’ın yanı sıra kart cezalısı olan Haris Hajradinovic ve Aytaç Kara kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazanmıştı.
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