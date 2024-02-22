Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, bu sezonki hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyledi.

"GÜZEL BİR İVME YAKALADIK"

TRT Spor'a konuşan Uğurlu, "Puan olarak baktığınızda özellikle son maçlarda istediğimiz skorları aldık. Oyun olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Her maçta üstüne koymaya çalışıyoruz. Güzel bir ivme yakaladık. Son 4 maçta 10 puan, son 6 maçta 4 galibiyet alarak alt taraftan ayrıldık. Bizim burada hedeflerimiz var. Maç maç bakıyoruz. Bu ivmeyi yukarı doğru devam ettirebilirsek Avrupa kupalarına ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Öyle bir hayalimiz var." dedi.