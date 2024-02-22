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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Avrupa hayalimiz var - Kasımpaşa Haberleri

        Sami Uğurlu: Avrupa hayalimiz var

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Takımın son dönemdeki başarılı performansı hakkında konuşan Uğurlu, "Son dönemde yakaladığımız ivmeyi yukarı doğru devam ettirebilirsek Avrupa kupalarına ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Öyle bir hayalimiz var" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 16:22 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:22
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        "Avrupa hayalimiz var"
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        Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, bu sezonki hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyledi.

        "GÜZEL BİR İVME YAKALADIK"

        TRT Spor'a konuşan Uğurlu, "Puan olarak baktığınızda özellikle son maçlarda istediğimiz skorları aldık. Oyun olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Her maçta üstüne koymaya çalışıyoruz. Güzel bir ivme yakaladık. Son 4 maçta 10 puan, son 6 maçta 4 galibiyet alarak alt taraftan ayrıldık. Bizim burada hedeflerimiz var. Maç maç bakıyoruz. Bu ivmeyi yukarı doğru devam ettirebilirsek Avrupa kupalarına ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Öyle bir hayalimiz var." dedi.

        "FENERBAHÇE MAÇINDA KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

        Süper Lig'de cumartesi günü oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Sami Uğurlu, "Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrolarından biri. Kendi sahalarında çok şiddetli başlayacaklardır. Kendi performansımızın üzerine çıkmamız gerekiyor. Kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.

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