Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Vanspor Futbol Kulübü ile karşılaşıyor.
KASIMPAŞA: 1 - VANSPOR: 1 (32' Tobias Heintz | 18' Batuhan)
(İlk yarı oynanıyor)
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEM: Koray Gençerler
SAAT: 14.30
YAYIN: A Spor
KASIMPAŞA: Murat Can, Uğurcan, İlhan, Veysel Sarı, Veigneau, Aytaç Kara, Çağatay, Fernandes, Özgür Çek, Heintz, Azad Toptik
YEDEKLER: Mehmet Enes, Fatih, Hajradinovic, Batuhan, Hafes, Yılmaz, Furkan, Emirhan
VANSPOR: Salih, Barış Gök, Barış Sağır, Ufukhan, İsmail, Mert, Soner, Sedat Komi, Serdar, Sıddık, Batuhan Er
YEDEKLER: Ender, Tunç, Samet, Emrah, Sefa, Şerif, Oktay
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