Kassam Tugayları ile Hizbullah, İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelerde düzenlenen 5 saldırıda 3 İsrail askerinin öldürüldüğü belirtildi.

Saldırılarda Yasin 105 füzeleriyle hedef alınan 3 İsrail tankının ve bir buldozerin de imha edildiği aktarıldı.

Diğer yandan, Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada ise, füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) İsrail'in kuzeyindeki iki askeri üss ile bir gasbedilmiş Filistin toprağının hedef alındığı duyuruldu.