Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış ve rüzgar uyarılarının ardından Antalya’nın merkez ve batı kesimlerinde rüzgar şiddetini arttırdı. Özellikle öğleden sonra etkili olan rüzgar, Kaş ilçesi açıklarında hortum oluşturdu.

Yarımada mevkinde 16.00 sıralarında meydana gelen hortumda, vatandaşlar ve tatilciler korku dolu anlar yaşadı. Karadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta çıkan hortum, o sırada seyir halindeki yelkenli bir yatın hemen yanından geçti.

Denizde büyüyen hortum daha sonra kıyaya doğru yönelerek bir otelin plaj kısmından geçti. Bu sırada cep telefonuyla hortumu kaydeden vatandaşlar panik içerisinde kaçmaya başladı.

Hortum, plajdaki vatandaşlara ait malzemeler ile şezlongları uçurdu. Daha sonra yön değiştiren hortum, etkisini azaltarak bölgeden ayrıldı.

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