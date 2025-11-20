Habertürk
        Kastabala Antik Kenti'nde 5 mask kabartması daha bulundu

        Kastabala Antik Kenti'nde 5 mask kabartması daha bulundu

        Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'ndeki tiyatro alanında yürütülen arkeolojik kazılarda, 5 mask kabartmasına (yüz kalıbı) daha ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 10:43 Güncelleme: 20.11.2025 - 10:43
        Kastabala'da 5 mask kabartması daha bulundu
        Tarihi 2 bin 700 yıl eskiye uzanan antik kentte, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) işbirliğinde yürütülen arkeolojik çalışmalar devam ediyor.

        OKÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faris Demir başkanlığındaki ekibin yürüttüğü kazılar, MS 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu döneminde yaptırıldığı değerlendirilen tiyatro alanında yoğunlaştı.

        Çalışmalarda, arasında bir filozof kabartmasının da yer aldığı 5 mask daha ortaya çıkarıldı.

        Demir, gazetecilere, tiyatro alanının yaklaşık 5 bin kişilik kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

        Bölgede daha önce de benzer bulgulara rastladıklarını dile getiren Demir, "Kastabala'da önceki yıllarda çıkardığımız masklar vardı. Bunlar tragedya ve komedya oyunlarını betimlemekteydi. Tiyatronun sahne binasına ait çok sayıda mimari parçayı ortaya çıkardık. Bu sayede binanın yeniden ayağa kaldırılması mümkün olacak" dedi.

        Demir, yeni bulunan masklara ilişkin şunları kaydetti:

        "Bunlar arasında en önemlisi yaşlı bir düşünür, bir filozof kabartması oldu. Bu bize tiyatro alanının sadece tiyatro değil felsefi ve edebi tartışmaların da yapıldığı bir kültür merkezi olduğunu göstermektedir. Biz bu alanı hem açığa çıkarmak hem ayağa kaldırmak hem de yaşatmak istiyoruz. Ortaya çıkardığımız bu kabartmalar doğu ve batı kültürlerinin izlerini taşıyor. Bu yıl ortaya çıkardıklarımızla beraber bulduğumuz mask sayısı 36'ya yükseldi. Bu çalışmanın sonunda sahne binasını yeniden ayağa kaldırabilecek ve gelecek nesillere aktarabileceğiz."

        #Kastabala Antik Kenti
        #mask kabartma
