        Kastamonu'da 9 öğrenci zehirlendi, işletme mühürlendi

        Kastamonu'da 9 öğrenci zehirlendi, işletme mühürlendi

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde 9 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye müracaat etti. Gıda zehirlenmesi tespit edilmesi üzerine öğrencilerin döner yedikleri bir işletme mühürlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 20:22 Güncelleme:
        Kastamonu'da 9 öğrenci zehirlendi!

        İddiaya göre, Cide'de 9 öğrenci ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir işletmede tavuk döner yedikten sonra mide bulantısı, ishal, kusma, karın ağrısı gibi şikayetler yaşamaya başladı. Okul idaresi tarafından Cide Devlet Hastanesine götürülen öğrencilerin ilk belirlemelere göre gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edildi. Öğrencilerin ifadeleri doğrultusunda Cide Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Cide Belediyesi tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından öğrencilerin döner yediği işletmeden numune alındı. İşletme, tedbir amacıyla Cide Kaymakamlığının talimatıyla mühürlendi. Öğrenciler ise tedavilerinin adından taburcu edildi.

        "ÖĞRENCİLERİMİZİN BEYANLARI ÜZERİNE İŞLETMEMİZ TEDBİR AMAÇLI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI"

        Yaşanan olayın ardından açıklamada bulunan işletme sahibi Mücahit Hasan Ünlü, "Her zamankisi gibi işletmemizi yine saat 08.30'da açtık. Dışarıya giden 51 tane siparişimiz var. Bu polis memurlarının kayıtlarında da var, ifade de vereceğiz. Milli Eğitim Müdürlüğünde öğrenim gören 9 öğrencinin beyanı üzerine geçici bir zehirlenme yaşanmıştır ve öğrencilerimizin durumları şu anda çok şükür iyidir. Öğrencilerin farklı iş yerlerinden yedikleri yemeklerden de şüphelenildiği için şu anda bizim de bu konunun üzerine dönerimizden numune alındı. Geçici olarak işletmemiz mühürlendi. Şu anda işletmemiz kapalı, bizler de numune sonuçlarını bekliyoruz. 51 siparişimizin üzerinden bizler de diğer müşterilerimize de ulaştık, herhangi bir şikayet olmadığını gördük. Dükkanımıza zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nden arkadaşlar gelip inceledi. Dükkanda olağan dışı, sağlıksız, tarihi geçmiş ürün bulunamadı. Öğrenciler sadece bizim işletmemizde değil, farklı yerlerde de yemek yemişler. Oralardan da numuneler alınmış. Şu anda araştırılıyor, fakat bizim işletmemiz tavuk döner üzerine olduğu için tedbir amaçlı 2-3 gün süreyle kapatıldı. Numunelerin raporu geldiğinde tekrardan işletmemiz açılacak" dedi.

        Yedikleri dönerden zehirlendiklerini iddia eden öğrenciler ise, verdikleri ifadede saat 12.30 sularında yedikleri dönerden dolayı zehirlendiklerini ve okul müdürünün kendilerini hastaneye götürdüğünü söylediler.

