        Kastamonu'da ormanlık alanda beslenen karacalar dronla görüntülendi

        Kastamonu'da ormanlık alanda beslenen karacalar dronla görüntülendi

        Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde ormanlık alanda beslenen iki karaca dronla görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 10:34 Güncelleme: 06.01.2026 - 10:41
        Ormanlık alanda beslenirken görüntülendiler
        Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası doğada oluşan manzaraları görüntülemek isteyen Kubilay Onurcan Çalık, karacaları fark etti.

        Hayvanlara yaklaşan Çalık, karacaların kar üzerinde yürüdüğü ve beslendiği anları izleyerek dron kamerasıyla kaydetti.

        Küre Dağları Milli Parkı'nın Kastamonu sınırlarında kalan bölümünde görüntülenen karacaların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ilgi gördü.

