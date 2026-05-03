        Kastamonu'da sağanaklar denizin rengini değiştirdi | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da sağanaklar denizin rengini değiştirdi

        Kastamonu'da sağanak yağış ve eriyen kar sularıyla debisi artan Ezine Çayı'ndan gelen çamurlu su, Karadeniz'in rengini değiştirdi. Rengi dönen suyun oluşturduğu görüntü dronla kaydedildi

        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 14:45 Güncelleme:
        Sağanaklar denizin rengini değiştirdi
        Kastamonu'nun Abana ilçesinde Ezine Çayı'ndan gelen çamurlu su, deniz yüzeyinin rengini değiştirdi.

        AA'daki habere göre; bölgede son günlerde etkili olan sağanaklar, ilçede denize dökülen çayın debisini artırdı.

        Yüksek kesimlerde kar sularının da erimesiyle çay yatağından taşınan çamurlu su, denize ulaştığı noktada mavi ve turkuaz tonlarının hakim olduğu Karadeniz'in bir bölümünü kahverengiye dönüştürdü.

        Geniş bir alana yayılan renk değişimi dronla görüntülendi.

        #kastamonu
        #karadeniz
