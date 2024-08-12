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        Haberler Gündem Güncel Kastamonu'da tekne battı: Kayıp 3 kişi aranıyor | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da tekne battı: Kayıp 3 kişi aranıyor

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde dün teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Denizden sağ kurtulan Ahmet Kaan Karayılan, "Balıkçılar sesimizi duymuş. Ne kadar yüzdüğümüzü hatırlamıyorum. Bu olay olduğunda daha güneş batmamıştı" dedi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.08.2024 - 12:58 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:58
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        Gideros Koyu'nun 2 mil açığında, içinde gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu yaklaşık 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne henüz belirlenemeyen nedenle battı.

        Yakındaki bir balıkçı teknesindekiler denizden gelen sesler üzerine 3 kişiyi kurtardı. Kurtarılan kişiler Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Teknedekilerin, kaptan Öztürk K, Ahmet Kaan K, Emrah Yasin B, Ayşenur G, Hülya M. ve Esmanur G. olduğu belirlendi.

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        Kaybolan diğer 3 kişi için Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

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        Balıkçı teknesindekiler tarafından kurtarılan Ahmet Kaan K, Emrah Yasin B. ve Ayşenur G'nin Cide Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

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        Kaybolan tekne kaptanı Öztürk K. ile Hülya M. ve Esmanur G'nin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerince başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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        Günün ağarmasıyla birlikte arama çalışmaları yoğunluk kazandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki TCSG 22 KB-80 ve TCSG 96 913 botları ile DEGAK-3 dalış timi Kapısuyu mevkisi ile Cide Limanı arasında arama yapıyor.

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        Arama çalışmasına kıyı şeridinden de ekipler destek veriyor.

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        Cide Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu olan Ahmet Kaan K., olay anını anlattı.

        Diğer 3 kişinin tekne ile birlikte denizde kaybolduğunu belirten Ahmet Kaan Karayılan, "Biz Gideros Koyu'nda biraz mola verdikten sonra tekrar denize açıldık. Tekne kaptanı Ö.K. biraz hızlı gitti. Bizim sahnemiz vardı, ona yetişecektik. Bu sırada tekne arkadan su aldı. Ö.K. suyu boşaltmaya çalışınca dümen hareket etti ve ön taraf da su aldı. Daha sonra biz suya girdik. Tekneye tutunduk. Ben yanımdakini tuttum, onu kurtarmaya çalıştım. Ayşe'yi de aldım. O da panik oldu. Boğazımı utuyordu, omuzumu tutmasını söyledim ve yaklaşık 2 saat boyunca yüzdük. Bizi kurtaran ağabey ile iki yıl önce tanışmıştık. Bizi o kurtardı. Balıkçılar sesimizi duymuş. Ne kadar yüzdüğümüzü hatırlamıyorum. Bu olay olduğunda daha güneş batmamıştı"dedi.

        #kastamonu
        #tekne batması
        #kayıp
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