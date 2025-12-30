Kastamonu'da yaklaşık 2 bin 100 yıllık tümülüs ziyaretçilerini bekliyor

Kastamonu'nun Daday ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kayı köyünün Kavakdibi mevkisinde bulunan tümülüs, 1998 yılında Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

Paflagonya bölgesinin önemli mezar yapılarından biri olarak değerlendirilen tümülüsün MÖ 1. yüzyılda inşa edildiği tahmin ediliyor.

Merkezinde dikdörtgen formlu mezar odası yer alan, mezarı çevreleyen devasa taşlardan oluşan dairesel bir yapıdan oluşan tümülüs, 2015 yılı öncesinde çok sayıda kaçak kazıya maruz kaldı.

Kastamonu Müze Müdürlüğü tarafından 2015-2017 döneminde kurtarma kazısı gerçekleştirilen tümülüs, Paflagonya bölgesinde yer alan ender örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Kurtarma kazısı sırasında 8,5 tonu bulan devasa taşlar, mezar çevresine yeniden yerleştirildi. Çalışmanın ardından tümülüs, ziyarete uygun hale getirildi.

Kayı köyü muhtarı İbrahim Terzi, tümülüsün bölge açısından önemli bir değer olduğunu söyledi.

Tümülüsün Paflagonya dönemine ait mezarlık olduğunu dile getiren Terzi, "Müze Müdürlüğü, kurtarma kazısı yaptırdı, burayı bu hale getirdi. Buranın turizme açılmasını istiyoruz. Burası 2 bin yıldan daha eski bir mezarlık. Dünyanın burayı duymasını, Paflagonya mezarlığı olarak turizme açılmasını istiyoruz" dedi.

BÖLGENİN ETKİNLİKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPMASI İSTEĞİ

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş ise tümülüsün çok özel bir yapı olduğunu vurguladı.

Kastamonu coğrafyasını dolaşırken farklı sürprizlerin insanların karşısına çıktığına işaret eden Keleş, "Tümülüs, yaklaşık 2 bin 100 yıllık bir anıt. 2 bin 100 yıl önce burada çok yüksek bir uygarlığın devam ettiğini geride bıraktığı izlerden anlayabiliyoruz" diye konuştu.

Bölgenin tanıtımının önemli olduğunu anlatan Keleş, "Türkiye'ye, tüm ilgilenenlere tanıtabilmek için bölgenin çeşitli destinasyonlara, farklı etkinliklere ev sahipliği yapmasını isteriz. Başta Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz olmak üzere çalışma yapanlara teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.