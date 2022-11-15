Cennetten bir köşe 0:00 / 0:00

Dünyanın en derin kanyonlarından Valla Kanyonu çıkışından başlayıp yaklaşık 8 kilometre sonra Karakadı Kanyonu'nda sona eren Loç Vadisi, ziyaretçilerini, dev kayalıkları, kendine has bitki örtüsü ve el değmemiş doğal yapısıyla karşılıyor.

Küre Dağları Milli Parkı bünyesinde bulunan ve biyoçeşitliliği, endemik türleri, yaban hayatıyla öne çıkan vadi, sonbahar mevsiminin yaşandığı şu günlerde ayrı bir güzelliği büründü.

Yer yer 1200 metreyi bulan derinliğe sahip vadinin ortasından geçen Devrekani Çayı'nın turkuaz renkli suyu ile bölgede sonbahar renklerine bürünen köyler de her mevsim ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Yazın vadiden geçen çayın suyunda serinleyen ziyaretçiler, sonbaharda ise rengarenk ağaçlar arasında yürüyüş yapma fırsatı buluyor.

Vadideki Hamitli köyünün muhtarı Mehmet Ay, AA muhabirine, çok özel bir yer olan Loç Vadisi'nde her mevsim farklı güzellikle karşılaşılabildiğini söyledi.

"BÖLGEMİZ CENNETTEN BİR KÖŞE"

Sonbahar mevsiminde de bölgenin ayrı bir güzelliğe büründüğünü vurgulayan Ay, "Her taraf sapsarı, rengarenk oluyor. Bölgemiz cennetten bir köşe. Fotoğraf çekmeye gelenler oluyor. Çevre tamamen ormanlarla kaplı. Rengarenk yapraklar arasında sanki sonbaharın içinde yaşıyormuşuz gibi." dedi.

81 yaşındaki Hüseyin Hurma ise emekliliğinin ardından eşiyle köyde yaşadığını belirterek, "Çocuklar başka yerde, çağırıyorlar gitmiyorum. Buranın doğasına alışmışım. İstediğim gibi gezip dolaşıyorum. Sağlığımı buraya borçluyum." diye konuştu.