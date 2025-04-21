Kastamonu'da, tüyler ürperten bir olay yaşandı. Arnavutoğlu Caddesi üzerindeki bir binadan kötü koku geldiğinin bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAMİLE KADIN ÖLÜ BULUNDU AA'daki habere göre Eve giren ekipler, kadının kimliğinin Elif Civil (28) olduğunu, hamile olduğunu ve bir süre önce öldüğünü belirledi.

VÜCUDUNDA BIÇAK DARBELERİ VAR Vücudunda bıçak darbeleri tespit edilen genç kadının bekar olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Ceset, otopsi işlemleri için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI İHA'daki habere göre yaşanan olayın ardından harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elif Civil'in ölümüyle ilgili şüpheli B.C.'yi (29) yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, B.C.'nin kent merkezindeki Nasrullah Meydanı'nda olduğu tespit edildi.