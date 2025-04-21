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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu haberleri: Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!

        Kastamonu'da bir binadan kötü koku gelmesi üzerine eve giren polis ekipleri, hamile olduğu belirlenen 28 yaşındaki Elif Civil'in cansız bedeniyle karşılaştı. Genç kadının vücudunda bıçak darbelerinin olduğu öğrenildi. Civil'in ölümüyle ilgili olarak 29 yaşındaki şüpheli B.C., kent merkezinde yanındaki çocukla birlikte gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 14:41 Güncelleme: 21.04.2025 - 15:57
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        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
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        Kastamonu'da, tüyler ürperten bir olay yaşandı. Arnavutoğlu Caddesi üzerindeki bir binadan kötü koku geldiğinin bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        HAMİLE KADIN ÖLÜ BULUNDU

        AA'daki habere göre Eve giren ekipler, kadının kimliğinin Elif Civil (28) olduğunu, hamile olduğunu ve bir süre önce öldüğünü belirledi.

        VÜCUDUNDA BIÇAK DARBELERİ VAR

        Vücudunda bıçak darbeleri tespit edilen genç kadının bekar olduğu öğrenildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Ceset, otopsi işlemleri için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        İHA'daki habere göre yaşanan olayın ardından harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elif Civil'in ölümüyle ilgili şüpheli B.C.'yi (29) yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, B.C.'nin kent merkezindeki Nasrullah Meydanı'nda olduğu tespit edildi.

        YANINDA BİR ÇOCUK DA VARDI

        Ekipler tarafından B.C. cinayet şüphesiyle kent meydanında yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı yakalanırken, bebek arabasıyla yanındaki çocuğu İ.C. (1.5) polis ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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