Yağmur hayata 3 gün tutunabildi!
Kastamonu'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 16 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kız gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Kastamonu'da kaza, 21 Ağustos Cuma günü Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Yağmur Pehlivanlı'ya (16) otomobil çarptı.
16 YAŞINDA HAYATA VEDA
İHA'daki habere göre kazada ağır yaralanan Yağmur Pehlivanlı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 16 yaşındaki çocuk 3 gün süren yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Yağmur Pehlivanlı'nın cenazesinin ikindi namazını müteakiben Kuzeykent Ulu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Daday Sarıçam köyündeki aile mezarlığında defnedildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.