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        17 yaşındaki Elif, 1 aydır kayıp

        KASTAMONU'da,evrak çıkarmak için iş yerinden ayrılan Elif Kocadere'den (17) 1 aydır haber alınamıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 17:04 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:05
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        17 yaşındaki Elif, 1 aydır kayıp
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        KASTAMONU'da,evrak çıkarmak için iş yerinden ayrılan Elif Kocadere'den (17) 1 aydır haber alınamıyor.

        Tosya ilçesinde annesiyle yaşayan Elif Kocadere, 7 Eylül'de, öğle saatlerinde evrak çıkarmak için iş yerinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Mesai arkadaşları ailesine haber verdi. Kendi çabalarıyla kızlarına ulaşamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. 1 aydır haber alamayan ailesi, Elif'in fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp bölgede dağıtarak görenlerin haber vermesini istedi.

        Aynur Kocadere, kızının kaybolmadan 5 gün önce yeni işe başladığını belirterek, "İş yerinden 2 kişi kaybolduktan sonra peşinden gitmiş ama bulamamış. En son Dörtyol mevkisinde görmüşler, bir daha gören olmamış. 1 aydır ne telefondan duyabiliyorum, ne kendisini görebiliyorum. 1 aydır gözümü yummadım. Ölüyse ölüsünü, diriyse dirisini bulsunlar" dedi.

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