Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da 2 katlı ev yandı; baba ve engelli oğlu öldü (2)

        CANSIZBEDENLERİNE ULAŞILDIKastamonu'nun Tosya ilçesi Ortaberçin köyünde 2 katlı evde çıkan yangında mahsur kalan Sabri Gizli ve engelli oğlu Salih Gizli'nin cansız bedenlerine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 10:21 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da 2 katlı ev yandı; baba ve engelli oğlu öldü (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        CANSIZBEDENLERİNE ULAŞILDI

        Kastamonu'nun Tosya ilçesi Ortaberçin köyünde 2 katlı evde çıkan yangında mahsur kalan Sabri Gizli ve engelli oğlu Salih Gizli'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yürekleri yaktı! Pastayla ikizinin mezarı başında!
        Yürekleri yaktı! Pastayla ikizinin mezarı başında!
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Sosyal koruma şemsiyesi küçüldü
        Sosyal koruma şemsiyesi küçüldü
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Yürekler kavruldu! Baba ve engelli oğlu aranıyor!
        Yürekler kavruldu! Baba ve engelli oğlu aranıyor!
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        "Eşitlik sağlanmalı"
        "Eşitlik sağlanmalı"
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Trump Zuckerberg ile görüştü
        Trump Zuckerberg ile görüştü
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        Buzlanma ve don uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normalinin altında
        Buzlanma ve don uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normalinin altında
        Okan Buruk'tan Ziyech açıklaması!
        Okan Buruk'tan Ziyech açıklaması!
        Avukatına âşık oldu
        Avukatına âşık oldu
        "Gülerek karşılamamız gerekiyor"
        "Gülerek karşılamamız gerekiyor"
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Kastamonu'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, kayıp baba...
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, kayıp baba...
        Kastamonu'da 2 katlı ev yandı; baba ve engelli oğlu aranıyor
        Kastamonu'da 2 katlı ev yandı; baba ve engelli oğlu aranıyor
        Kastamonu'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, kayıp baba ve engelli oğ...
        Kastamonu'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, kayıp baba ve engelli oğ...
        Kastamonu İl Sağlık Müdürü Derdiyok, aile hekimliği sistemin önemini anlatt...
        Kastamonu İl Sağlık Müdürü Derdiyok, aile hekimliği sistemin önemini anlatt...
        Kar nedeniyle kapanan köy yolunu açan ekip davul zurna ile karşılandı
        Kar nedeniyle kapanan köy yolunu açan ekip davul zurna ile karşılandı
        Tosya'da şehit Celal Yavuz kabri başında anıldı
        Tosya'da şehit Celal Yavuz kabri başında anıldı