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        Kastamonu'da çıkan yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi

        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap kullanılamaz hale gelirken, yanındaki evin ise çatısında hasar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 00:26 Güncelleme: 19.12.2024 - 09:15
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        Kastamonu'da çıkan yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi
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        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap kullanılamaz hale gelirken, yanındaki evin ise çatısında hasar oluştu.

        Yangın saat 22.00 sıralarında Tosya ilçesine bağlı Küçük Kızılca köyünde çıktı. Mustafa Uysal'a ait olan iki katlı ahşap evde henüz öğrenilemeyen sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler binanın yanındaki eve de sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı ahşap ev tamamen kül olurken, yanındaki evin çatısında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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