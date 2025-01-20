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        Hafif ticari araç dere yatağına düştü: 3 yaralı

        KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde yaklaşık 4 metre yükseklikteki köprüden dere yatağına düşen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 11:01 Güncelleme: 20.01.2025 - 11:05
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        Hafif ticari araç dere yatağına düştü: 3 yaralı
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        KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde yaklaşık 4 metre yükseklikteki köprüden dere yatağına düşen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Musa Mahallesi Söke Çayı’ndaki köprüde meydana geldi. Hanife U. yönetimindeki 16 CJE 82 plakalı hafif ticari araç, köprü girişinde yoldan çıkarak dere yatağına düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşüp ters dönen aracın sürücüsü Hanife U. ile yanındaki Ramazan U. ve Fatma Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dere yatağına sarkıtılan merdivenle kurtarılan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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