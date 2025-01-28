Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Hastaneye sevk edilirken ambulansta doğum yaptı

        KASTAMONU'da Aysel Güneş, doğum sancıları nedeniyle başvurduğu hastaneden ambulansla başka hastaneye sevk edilirken yolda ebelerin yardımıyla doğum yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 11:32 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastaneye sevk edilirken ambulansta doğum yaptı
        ABONE OL

        KASTAMONU'da Aysel Güneş, doğum sancıları nedeniyle başvurduğu hastaneden ambulansla başka hastaneye sevk edilirken yolda ebelerin yardımıyla doğum yaptı.

        Azdavay ilçesinde yaşayan 38 haftalık hamile olan Aysel Güneş, sabaha karşı sancıları artınca Azdavay Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanenin acil servisinde nöbetçi doktor Recep Koçak'ın yaptığı muayenede doğum sancılarının sıklaştığı tespit edilen Güneş'in, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Güneş, ambulansla sevk edilirken yolda doğum başladı. Güneş, ambulansta ebeler Rümeysa Ateşoğlu ve Ayşenur Hanifeoğlu'nun yardımıyla doğum yaptı. Güneş ve dünyaya getirdiği kız bebeği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

        Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        "Suriye ile ticaretimiz 25 günde 219 milyon dolara yükseldi"
        "Suriye ile ticaretimiz 25 günde 219 milyon dolara yükseldi"
        Talisca çılgınlığı!
        Talisca çılgınlığı!
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        Ziyech Fransa'yı bekliyor!
        Ziyech Fransa'yı bekliyor!
        Kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı
        Kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Fenerbahçe'nin yeni yengesi
        Fenerbahçe'nin yeni yengesi
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Ayşe Barım tutuklandı
        Ayşe Barım tutuklandı
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        Soğuk algınlığı ve gripten hızlı kurtulmanın yolları
        Soğuk algınlığı ve gripten hızlı kurtulmanın yolları

        Benzer Haberler

        Taşköprü Sarımsağı'nın ekimi erken başladı
        Taşköprü Sarımsağı'nın ekimi erken başladı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı
        Kastamonu'da kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı
        Kastamonu'da kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı
        Kastamonu'da kaçak kazıya 5 gözaltı
        Kastamonu'da kaçak kazıya 5 gözaltı
        Hanönü'de Miraç Kandili idrak edildi
        Hanönü'de Miraç Kandili idrak edildi
        Hanönü'de Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Kongresi yapıldı
        Hanönü'de Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Kongresi yapıldı