Hastaneye sevk edilirken ambulansta doğum yaptı

KASTAMONU'da Aysel Güneş, doğum sancıları nedeniyle başvurduğu hastaneden ambulansla başka hastaneye sevk edilirken yolda ebelerin yardımıyla doğum yaptı.

Azdavay ilçesinde yaşayan 38 haftalık hamile olan Aysel Güneş, sabaha karşı sancıları artınca Azdavay Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanenin acil servisinde nöbetçi doktor Recep Koçak'ın yaptığı muayenede doğum sancılarının sıklaştığı tespit edilen Güneş'in, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Güneş, ambulansla sevk edilirken yolda doğum başladı. Güneş, ambulansta ebeler Rümeysa Ateşoğlu ve Ayşenur Hanifeoğlu'nun yardımıyla doğum yaptı. Güneş ve dünyaya getirdiği kız bebeği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.