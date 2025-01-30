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        Kastamonu'da sokak köpeklerinin zarar verdiği kamyonette 200 bin liralık hasar oluştu; olay anı kamerada

        KASTAMONU'nun Cide ilçesinde başıboş sokak köpekleri park halindeki kamyonete zarar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 22:46 Güncelleme: 30.01.2025 - 22:50
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        Kastamonu'da sokak köpeklerinin zarar verdiği kamyonette 200 bin liralık hasar oluştu; olay anı kamerada
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        KASTAMONU'nun Cide ilçesinde başıboş sokak köpekleri park halindeki kamyonete zarar verdi. Köpeklerin, kamyonetin birçok aksanını parçalayarak 200 bin liralık hasara yol açtığı o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 23 Ocak'ta Cide ilçesinde meydana geldi. Çatı ve oluk işleri yapan esnaf Ünal Demir, mesai bitimi yeni kamyonetini iş yerinin önüne park ederek evine gitti. Gece saat 23.16'da başıboş sokak köpekleri, aracın alt kısmında bulunan elektrik kablolarını ve plastik aksamları parçaladı. Sabah iş yerine gelen Demir, kamyonetinin altının parçalandığını gördü. Şoke olan Demir, aracının birileri tarafından saldırıya uğradığını düşünürken, güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol ettiğinde aracına köpekler tarafından zarar verildiğini gördü.

        'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

        Köpeklerin iş için kullandığı kamyonetine zarar vermesi ile hem maddi hem manevi olarak mağdur olduğunu belirten Demir, kamyonetini tamir için servise yolladığını ve 200 bin lira maddi hasar dışında yaptığı işlerinin de aksadığını ifade etti. Cide'de sokak köpeklerinin özellikle geceleri bir araya gelerek çeteleştiğini belirten Demir, "Can ve mal güvenliğimiz yok. Biz de hayvanseveriz ama saldırgan sahipsiz sokak köpekleri için benim başıma gelenin başkalarının yaşamaması için yetkililerin önlem almasını istiyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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