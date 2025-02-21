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        Kastamonu'da oto sanayi çalışanlarının kar keyfi

        KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde oto sanayi çalışanları, otomobilin arkasına kızak bağlayarak karda eğlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 14:12 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:15
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        Kastamonu'da oto sanayi çalışanlarının kar keyfi
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        KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde oto sanayi çalışanları, otomobilin arkasına kızak bağlayarak karda eğlendi.

        Kastamonu'da etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Vatandaşlar, karda eğlenerek zaman geçirdi. İnebolu Oto Sanayi Sitesi çalışanları da kızakla karda kaydı. Otomobilin arkasına bağladıkları lastikle kızak yapan sanayi çalışanları, aracın çektiği kızağa binerek eğlendi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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