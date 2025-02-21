Kastamonu'da oto sanayi çalışanlarının kar keyfi

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Vatandaşlar, karda eğlenerek zaman geçirdi. İnebolu Oto Sanayi Sitesi çalışanları da kızakla karda kaydı. Otomobilin arkasına bağladıkları lastikle kızak yapan sanayi çalışanları, aracın çektiği kızağa binerek eğlendi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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