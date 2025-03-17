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        Kastamonu'da korkutan yangın: 3 ev, 6 ahır, 9 samanlık ve 2 ambar kullanılamaz hale geldi

        KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde ahırda çıktığı değerlendirilen yangında 3 ev, 6 ahır, 9 samanlık ve 2 ambar yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 21:52 Güncelleme: 17.03.2025 - 21:55
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        Kastamonu'da korkutan yangın: 3 ev, 6 ahır, 9 samanlık ve 2 ambar kullanılamaz hale geldi
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        KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde ahırda çıktığı değerlendirilen yangında 3 ev, 6 ahır, 9 samanlık ve 2 ambar yanarak kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

        Yangın, Taşköprü ilçesine bağlı Bozarmut köyü Bulak Mahallesi'nde çıktı. Ahırdan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek hemen bitişiğinde bulunan samanlık ve diğer ahırlara sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, evleri de sardı. İhbar üzerine olay yerine Taşköprü ve Hanönü ilçelerinden itfaiye ekipleri ile Kastamonu ve Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında Mehmet Tekin, Ziya Tekin ve Rasim Kaya'ya ait 3 ev, 6 ahır, 9 samanlık ve 2 ambar yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmadı. Büyük çapta maddi hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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