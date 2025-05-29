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        Kastamonu'da sağanak; sanayi bölgesinde üretim durduruldu

        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 17:14 Güncelleme: 29.05.2025 - 17:20
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        Kastamonu'da sağanak; sanayi bölgesinde üretim durduruldu
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        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen su baskınları nedeniyle üretim durduruldu.

        Tosya ilçesinde öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. İlçe genelinde etkili olan sağanak, Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde olumsuzluklara yol açtı. Yollarda su birikintileri oluşurken, pek çok fabrikada su baskınları meydana geldi. Tosya Belediyesi ekipleri, fabrika ve yollardaki suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Tosya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelerin üretimi durduruldu. Sanayi bölgesindeki bir tekstil fabrikasında da su seviyesi yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Çalışanlar, ürünleri su baskınından korumak için uğraş verdi.

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