Başkent EDAŞ Kastamonu'nun enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini duyurdu

KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayında Kastamonu’da bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdiğini bildirdi

Başkent EDAŞ, Kastamonu’da hizmet verdiği 4.935 trafo ve 22.041 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü. Başkent EDAŞ, 321 binden fazla müşteriye daha güvenilir ve kesintisiz enerji sunmak için 2025 yılının ilk üç ayında Kastamonu’da müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attığını belirtti.

Başkent EDAŞ, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde toplamda 5.290 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. Bunun yanı sıra, 23 pano, 75 trafo ve 2 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 1.122 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

“Başkent EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayı için belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken, hizmet verdiği 320 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 20 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 270 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 8 yeni elektrik panosu ve 3 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ 2025 yılının ilk üç ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi. “Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri odaklı yaklaşımla 7 gün 24 saat hizmet sunan Başkent EDAŞ, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi’nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor.