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        Kastamonu'da anız yangını ormana sıçradı; 10 hektar alan zarar gördü

        KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde anız yangınında alevler ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 16:28 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:30
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        Kastamonu'da anız yangını ormana sıçradı; 10 hektar alan zarar gördü
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        KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde anız yangınında alevler ormana sıçradı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 10 hektar alan zarar gördü.

        Taşköprü ilçesine bağlı Örenli köyünde tarım arazisindeki balya makinesinden çıkan kıvılcımın sapları tutuşturması sonucu öğle saatlerinde anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler, yakındaki ormana da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlçede hazır bulundurulan yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmasında kullanıldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor. İlk belirlemelere göre yangında, yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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