34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali sona erdi

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KASTAMONU (AA) - Taşköprü Belediyesince bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali tamamlandı.

Festivalin son gününde Ağcıkişi Mahallesi Kaba Yazı mevkisinde at yarışları düzenlendi.

Daha sonra Köprübaşı Festival Alanı'nda, Polonya'dan Vronki, Romanya'dan Broka, İran'dan Araz Ildırım ve Kosova'dan Decani ile Taşköprü Halk Eğitim Merkezi ve Ataköy Halk Oyunları grupları kendi kültürlerine özgü kıyafetlerle dans gösterisi sundu.

Festivalde Elif Buse Doğan ve Haluk Levent sahne aldı.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, festivali düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Festival, havai fişek gösterisi ile sona erdi.

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