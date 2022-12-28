Kastamonu'da karla kaplanan Yaralıgöz Dağı dron ile görüntülendi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Ilgaz'dan sonra ikinci büyük rakıma sahip Yaralıgöz Dağı'nda ormanlar karla kaplandı.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolu güzergahında bulunan 2 bin 20 rakımlı Yaralıgöz Dağı'ndaki çam ve göknar ormanları karla buluştu.

Kentin orman varlığının önemli kısmını barındıran, boz ayı, karaca, kurt, kızıl geyik gibi yaban hayvanları ile zengin biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapan Yaralıgöz Dağı, özellikle kış mevsiminde fotoğraf ve macera tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Doğanın karla kaplanması dron ile görüntülendi.

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