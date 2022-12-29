Kastamonu'da dalgalar sahilde hasara neden oldu

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dalgalar, sahilde hasara yol açtı.

Karadeniz sahilindeki ilçede zaman zaman oluşan 5 metreyi bulan dalgalar nedeniyle sahil kenarında yer alan kafenin beton duvarının yanı sıra sahil yolu ve yaya kaldırımı zarar gördü.

Çatalzeytin Belediyesi tarafından dalgaların zararını en aza indirmek için sahilde dolgu çalışması yapılmaya başlandı.

Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, gazetecilere, kış mevsiminin gelmesi ve yağışların artmasıyla deniz seviyesinin yükselmeye başladığını söyledi.

Daha önce de dalgaların sahil bandında ciddi hasara neden olduğunu anlatan Demir, "Belediye olarak bu konuyla alakalı bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla koordine haline geçerek geçici zemin dolgusuna başladık. En kısa zamanda kalıcı çözüme kavuşturmak için deniz içine dalga kıran yapılması gerekiyor. Aksi takdirde bu çalışmalar kalıcı olmayacaktır." dedi.





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